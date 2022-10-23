紀政：代表隊稱台灣 對國人很重要

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台灣傳奇運動員紀政22日在洛杉磯向台灣人社團演講，她受訪時重申支持國家代表隊改稱台灣隊的主張。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月23日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）傳奇運動員紀政赴美演講，受訪時分享東京奧運NHK主播喊出「台灣」的感動，她強調稱呼代表隊為台灣隊「對國人而言是一件非常重要的事」。

紀政22日受邀在大洛杉磯台灣會館年會演講，她4年前領銜提出東京奧運正名公投，即以台灣名義申請參加國際運動比賽，儘管公投結果沒有通過，這項事蹟仍受到在場的台灣鄉親肯定。

紀政向中央社記者表示，東奧正名沒有通過，「非常可惜、非常遺憾，只差了一百萬票」，但她很高興在東京奧運的轉播上聽到台灣。

紀政說：「去年7月23日運動員進場的時候，NHK（日本放送協會）主播用台灣稱呼，我真的很感動。我後來聽說，歐洲國家也都叫我們台灣，我真的好高興。」

紀政1960年代在國際體壇發光，奪下1968年墨西哥奧運女子80公尺跨欄銅牌，成為台灣第一位在奧運奪牌的女性運動員。

上述事蹟或許廣為人知，但較少有人知道的是，紀政在1960年、1964年、1968年三度參加奧運，當時代表隊參賽的名稱叫做「台灣」，而非1984年之後採用的奧會模式「中華台北」。

紀政以上述事實為例指出，代表隊以台灣名義參賽並非沒有前例，儘管現實面而言，要求國際賽事組織把中華台北改為台灣「非常不容易」，但這件事可以從國人開始做起。

她說：「人家問你來自哪裡，我當然講我來自台灣。因為講台灣，人家比較認識。你講Republic of China（中華民國），很多人覺得你是在講The People's Republic of China（中華人民共和國）。」

紀政說，代表隊最後一次以中華民國名義參加奧運是1972年在德國慕尼黑，她也有參與，當時擔任掌旗官。（編輯：林憬屏）1111023