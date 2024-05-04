卓榮泰：新閣重專業超黨派 打造公平文明國家

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（中央社記者賴于榛台北4日電）內定行政院長卓榮泰今天出席「行動創新AI內閣」策勵營時表示，未來內閣有超越黨派、彰顯性別平權、注重專業以及行動創新等特色，將力拚共同改變台灣，讓台灣成為更公平文明的國家。

「行動創新AI內閣」策勵營今天在台北登場， 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 致詞時表示，這次內閣特色是行動創新、注重專業、性別平權、超越黨派。31位已公布的行政團隊當中，有17位非民進黨籍；新任首長達26位，超過83%；另外，女性閣員有9位，占比29%，未來也會持續努力。

卓榮泰指出，未來內閣成員包含民間產業菁英、學術專業、智庫主力、現任經驗豐富的首長，或在地方政府長期耕耘，希望透過策勵營，策進對未來目標一致的方向，努力爭取民眾信任，更有信心面對未來工作的挑戰與民眾期待。

他表示，未來跨部會、跨領域的合作必須建立強而有力的默契，期盼建立信心、培養默契與團隊合作精神。

卓榮泰說，台灣從威權走到民主成熟的時代，民進黨仍將清廉執政熱愛鄉土視為最高信念，未來政府將向民眾展現行動創新AI台灣，把這些信念都放在心上，520就任的團隊，將是有準備的政府、有準備的團隊。（編輯：黃瑞弘）1130504