屏東黑鮪魚文化觀光季登場 眾星開唱嗨翻東港

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣4日電）屏東黑鮪魚文化觀光季今天以海洋音樂會拉開序幕，歌手陳零九等多名藝人在東港接力開唱，屏東縣長周春米表示，為期2個月的黑鮪魚季將陸續推出活動，讓黑鮪發揮更多觀光產值。

周春米表示，邁入第24年的黑鮪魚文化觀光季，是全國最長壽活動之一，今年第1鮪總重301.8公斤，每公斤以新台幣1萬300元拍出，拍賣總價310萬300元，總價跟單價都創下新紀錄；且繼第1鮪後，漁民陸續捕獲黑鮪魚，累積超過300多尾。

周春米說，黑鮪魚不止是東港的黑鮪魚，而是具有觀光產值能量的黑鮪魚文化觀光季，邀請民眾帶媽媽來黑鮪魚故鄉慶祝母親節，大啖美食、聽音樂。

周春米在海洋音樂會頒發今年第1鮪匾額給「安穩發8號」船長代表及買家「澎坊股份有限公司」，並宣布東港美食歌廳秀、民歌之夜將在為期2個月的黑鮪魚文化觀光季陸續登場。

今晚「海洋音樂會」卡司有國民姑丈羅時豐、國民媽媽林美秀，以及由「狼人殺」遊戲出名的「九澤CP」陳零九、邱鋒澤，還有嘻哈男團草屯囝仔、全民妹妹蓋兒Gail與金曲歌后朱海君，不少粉絲為了一睹偶像風采早早排隊卡位、嗨爆東港夜空。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年活動期間在地業者推出許多優惠，包括Google五星好評送黑鮪魚生魚片1份、電話訂房享300元折扣等；台灣高鐵旅遊品牌「高鐵假期」也打造專屬行程提供專車接送與導覽，帶旅客直達東港參與黑鮪魚文化觀光季。（編輯：謝雅竹）1130504

屏東縣長周春米（中）4日晚間出席2024屏東黑鮪魚文化觀光季海洋音樂會，會中頒發今年第一鮪匾額給「安穩發8號」船家代表及買家「澎坊股份有限公司」。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月4日

2024屏東黑鮪魚文化觀光季4日熱鬧開跑，以海洋音樂會拉開序幕，多名藝人在東港鎮接力開唱，現場湧入大批人潮。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月4日