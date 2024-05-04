新北碳健檢中心將學校當能源大戶 遭議員質疑

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（中央社記者楊侃儒新北4日電）歐盟去年10月試行碳邊境調整機制（CBAM），新北市6月成立碳健檢中心，協助企業制定減碳策略，民進黨議員黃淑君3日質詢，能源大戶有學校、車站，質疑中心掛羊頭賣狗肉。

新北市議會昨日進行四、五審各機關聯合業務報告及質詢，黃淑君指出，今年3月向經發局索取碳健檢中心完整計畫及結案報告，報告寫已對360家能源大戶進行訪視。

但黃淑君細看報告後發現能源大戶竟含有學校、板橋車站、賣場，改善建議是請學校、賣場、車展汰換LED照明設備，質疑碳健檢中心是掛羊頭賣狗肉的空殼公司，要求經發局一週內提專案報告。

她說，碳健檢中心應協助廠商，為何包含學校與車站，詢問新北市受CBAM影響的廠商有幾家。

經發局長何怡明回覆，可能有誤會，新北市受CBAM影響的廠商有714家，去年輔導360家，也辦理問卷調查，收回229家，並進行碳盤查輔導。

經發局回應，大型企業已自行成立節能減碳部門或委託專業機構進行碳盤查，目前優先輔導資源匱乏的中小型企業，並辦理企業訪談提供協助。（編輯：林恕暉）1130504