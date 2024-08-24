議員指發展遲緩篩檢量能不足 新北：29醫院可服務

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北議員指新北醫院兒童發展篩檢量能不足，衛生局今天表示，大台北地區有29家醫院提供兒童發展聯合評估，家長可就近先掛號門診，經醫師評估疑有多重發展遲緩，再排時程鑑定。

民進黨新北市議員黃淑君關注特殊教育生議題，23日在市長侯友宜公開行程，追攔座車質問侯友宜是否聽見家長心聲，能否整合各局，讓慢飛兒家庭不再孤立無援。黃淑君被拉開，場面混亂。

黃淑君認為，孩童有疑似發展遲緩問題時，家長常茫然失措，甚至到醫院要掛哪一科，感到困惑與無助。新北市早療資源不足，孩子等門診動輒數週至數月。經由各科轉診鑑定完畢，需半年至1年，要求衛生局應協調醫院，加開兒童早療門診、增設評鑑機制。

衛生局健康管理科科長陳欣蓉接受中央社記者電訪表示，新北轄內有12家醫院設兒童發展聯合評估中心，服務一直都在；加上北市、基隆的17家醫院，共29家醫院可就近提供單一窗口、跨專業早期診斷服務，減少家長擔憂。

她說，家長如發現孩子有疑似發展異常狀況，可先掛號兒科門診初篩，透過小兒神經科、兒童及青少年精神科醫師及專業團隊，提供資訊協助及評估，並依據兒童症狀提供職能、物理或語言治療、臨床心理，或復健科等服務。

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陳欣蓉說，經單科評估，若孩童疑為多項發展遲緩，有跨科需求，醫師會排時間由多科、多職系團隊聯合評估；她強調，早期療育與身心各科的治療，都可同步進行，不必等到聯合評估鑑定才早療。相關資訊可在社會局、衛生局網站查詢。

教育局說，黃淑君關心的建議，8月2日與衛生局、社會局共同當面討論，於20日寄出會議紀錄回覆。至於具體精進作法，幼教資源、保母托育、早療門診等，將由各局處分別評估政策可行性，於8月底前回覆議員。（編輯：李錫璋）1130824