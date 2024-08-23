新北議員黃淑君為特教生請命 追問攔車要侯友宜回應

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（中央社記者高華謙新北23日電）長期關注特教生議題的新北市議員黃淑君今天再度參加市長侯友宜公開行程，並當面追上前質問侯友宜是否聽見家長心聲，侯友宜隨後上車離去，黃淑君一度攔車但被拉開，場面混亂。

民進黨新北市議員黃淑君長期關注特教生早療議題。約1個月前新北爆出幼兒園教保員對孩子施暴且遭教育局重罰後，黃淑君隨即傳訊、致電給侯友宜，希望談相關議題，但侯友宜未回電。隨後黃淑君便多次「如影隨形」跟著侯友宜出席公開行程，希望侯友宜正面回應學齡前特教生早療資源不足問題。

侯友宜今天上午出席「新北電動汽車充電智能平台發表會」記者會，黃淑君再次現身，自活動開始就站在會場正後方，當侯友宜結束媒體聯訪、準備下台時，黃淑君突然叫住侯友宜，詢問侯友宜是否有聽見她的聲音。

侯友宜持續往前走，黃淑君追上後表示，她也是2個孩子的媽媽，侯友宜是否可以聽聽學齡前特教生家長的聲音，尤其教育局長張明文8月2日與她開會，至今還沒提供會議紀錄。侯友宜則回應，「我們會去面對解決」。

黃淑君質疑，侯友宜連與她談談都不願意，「還是我要代表新北市家長向你下跪呢」，新北市家長、孩子與老師要等多久，早療醫療資源何時能建立好，她先前每一場都好好地拜託，請問侯友宜何時可以與她正面談談。侯友宜則說，「謝謝議員關心，我們都會一起努力」。

隨後侯友宜坐上公務車欲離去，黃淑君仍追著車輛要侯友宜回應何時可以與她約時間談特教生議題，隨後有市府人員拉住黃淑君，車輛即開走。

黃淑君告訴中央社記者，她8月2日與教育局長張明文、社會局與衛生局承辦人員開會，會中有約定要提供會議紀錄，且8月底前要給解決方案，結果她到今天上午都還沒收到。

黃淑君說，幼兒園、國小與國中特教現場的老師、家長壓力都很大，因此學齡前早療非常重要，只要早療及早介入，孩子就能及早得到改善，但新北市早療資源不足，孩子等門診動輒數週至數月。

黃淑君表示，假設孩子有注意力不集中、相對過動情況，有的醫院要先掛兒童精神科，再轉心理輔導科，鑑定完有過動症又要掛職能治療、物理治療或語言治療，孩子真正獲得適當醫療資源已經過半年至1年，「孩子沒辦法等」。

黃淑君說，衛生局應加開兒童早療門診、增設評鑑機制，教育局要增設集中式特教班，她也要爭取放寬特教生補助申請規定，舒緩家長經濟壓力，只要市府願意承諾開始改善，她就能接受，除非新北市政府願意給新北市孩子與家長說法，不然她會繼續跟著侯友宜。

新北市府教育局回應，針對黃淑君提出學前特教資源建議，新北市教育局、衛生局、社會局已在8月2日一起與黃淑君當面討論，並在8月20日寄出會議紀錄公文回覆。

教育局說，新北市非常重視所有意見，不管是來自市民或民意代表，歷年來更持續階段性投入資源關注學前特教及早療，期盼各界理性溝通，一起照護所有孩子健康成長。（編輯：李錫璋）1130823

長期關注特教生議題的民進黨新北市議員黃淑君（前右）23日再度參加市長侯友宜（前左）公開行程，並當面追上前質問侯友宜是否聽見家長心聲，場面一度混亂。中央社記者高華謙攝 113年8月23日