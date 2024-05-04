廣達林百里：AI像坐磁浮列車 遊戲規則快者恆快

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（中央社記者吳家豪台北4日電）代工廠廣達今天舉辦36週年慶活動，董事長林百里談到人工智慧（AI）產業趨勢指出，AI像坐上新幹線或磁浮列車，每一代新產品都要求更快的運算能力，「這是快者恆快的遊戲規則」。

林百里說，去年廣達用輝達（NVIDIA）H100晶片，今年市場上已經有H200、B100和GB200等新晶片，運算效能更快，每一個運算用的電力和成本都變少。AI晶片以前是2年一個世代，現在一年推出2到3個新產品，客戶也在變化，一定要搶最新的晶片。

他表示，隨著生成式AI流行，客戶要運算，使用的雲端和資料中心也愈來愈大，為了提供更強大的運算能力，要買最新型的繪圖處理器（GPU）才能解決問題。

林百里形容，AI競賽就像100公尺短跑競賽，「0.01秒都很重要」，許多廠商都在買機器，像是軍備競賽。 人類還在AI新時代的開端，等到明後年會開出量能，一定會改變人們生活。AI現在才剛開始，看不到飽和，廣達「還在山腳下，看不到山頂」。

林百里強調，廣達是做運算工具的公司，現在跨入3個子項目，包括智慧移動、智慧製造和智慧醫療，子項目要建立優勢，需要經過一番努力，很多有關應用科學。

他以醫療為例，廣達布局數年，一直都很難整合，醫院有上千上萬家，很難精準行銷，還沒找出商業模式。智慧製造方面，標準品設計都差不多，而且客戶有很多工廠，也難以精準行銷。

談到智慧移動領域，林百里信心滿滿，他最近觀察發現，很多歐洲汽車公司雖然生產燃油車，還是很注重智慧化，有非常多的人車介面創新，「一旦車子智慧化，就回不去」，會變成生活習慣和文化。

他說，廣達把筆電事業部轉型為汽車事業部，車用電腦需要注重可靠度、安全度、網路保護能力，廣達有不錯的客戶群，可以精準行銷。

至於徵才，林百里表示，廣達隨時都缺人，缺更多高手，但台灣的AI人才實在很缺，全世界都在搶AI人才，像OpenAI員工1個人可以抵廣達1000人，現在國際間比實力，都是比頂級人才。（編輯：郭無患）1130504