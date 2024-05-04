視察南投草屯淨水場 陳建仁：穩供質優量足水源

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）行政院長陳建仁今天視察鳥嘴潭人工湖整體計畫之一的草屯淨水場，陳建仁說，草屯淨水場今年3月達到最大設計每天5萬公噸出水功能，也比期程提早，穩定供應質優、量足水資源。

經濟部水利署中區水資源分署在南投縣草屯鎮烏溪流域興建鳥嘴潭人工湖，庫容1450萬公噸，可供北彰化、南投草屯每天25萬公噸、約百萬人用水；陳建仁今天視察鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫「草屯淨水場」新建工程，經濟部長王美花、水利署長賴建信、國民黨立委馬文君及游顥、民進黨立委羅美玲等人陪同。

陳建仁致詞表示，過去台灣部分地區因超抽地下水造成地層下陷，不僅容易淹水致災，也影響沿線高鐵營運，政府核定「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」因應，鳥嘴潭人工湖計畫就是其中重大建設之一，草屯淨水場也是人工湖整體計畫一環。

陳建仁說，感謝台灣自來水公司施工團隊辛勞及南投縣政府、地方居民支持與配合，讓草屯淨水場新建工程在今年3月27日達最大設計出水功能，比期程提早3個月，並通過5萬CMD（立方公尺／每天）的能力測試，相信未來完工後能穩定供應質優、量足的水資源。

台灣自來水公司董事長李嘉榮簡報表示，過去南投草屯地區供水是抽地下水，每逢枯水期用戶常反映水壓偏低，台水公司配合鳥嘴潭人工湖供水計畫，目標供水每天25萬公噸，其中4萬公噸經草屯淨水場處理後供南投草屯地區民生用水，原有地下水井改為備用水源。

李嘉榮說，人工湖民國111年11月起每天供水9萬公噸，其中彰化7萬公噸、南投2萬公噸，台水加緊辦理鳥嘴潭淨水場施工，預計明年12月達日供25萬公噸目標。

南投縣副縣長王瑞德出席表示，人工湖供水量目標每天25萬公噸，其中21萬公噸供應彰化地區，4萬公噸供應草屯，是一項區域調度水資源戰略，更展現南投人資源共享無私胸襟；另外，南投幅員遼闊，許多偏鄉仍無自來水可用，建議中央重視並加強對南投鄉親用水照顧，增加自來水延長管線或簡易自來水工程預算補助。

游顥指出，南投水源長期供給外縣市使用，對於南投縣內地方需求，行政院應通盤檢討，南投縣自來水普及率、水管汰舊都需中央支持，草屯淨水場也應優先滿足南投縣居民用水需求，剩餘供水再調度供應外縣市，才能實際解決南投縣用水問題。（編輯：謝雅竹）1130504