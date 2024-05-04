台股週線連2紅 法人：2萬點有撐靜待輝達財報

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（中央社記者吳家豪台北4日電）美國4月非農新增就業人數低於預期，市場重燃對於聯邦準備理事會（Fed）將在今年降息的希望，激勵美股收紅。法人認為，台股週線連2紅，下方2萬點支撐力道強，後續須等待美國科技股輝達（NVIDIA）公布財報，觀察對人工智慧（AI）類股影響。

美國勞工部3日公布，全美4月非農就業人數新增17萬5000人，遠低於分析師預期，為近6個月最小增幅；失業率從3月的3.8%略升至4月的3.9%，顯示勞動市場雖放緩，但仍相對有韌性。

美股道瓊工業指數3日終場上漲450.02點，或1.18%，收在38675.68點；標準普爾500指數上漲63.59點，或1.26%，收在5127.79點；那斯達克指數上漲315.37點，或1.99%，收在16156.33點；費城半導體指數上漲110.841點，或2.41%，收在4716.188點。

台股3日受到蘋果財報優於預期激勵，加權指數盤中最多漲近300點，越過20500點，然而後續追價買盤不足，加上大型權值股台積電漲幅收斂，指數自盤中高點20521點回落，終場上漲107.88點，收20330.32點，成交金額新台幣4049.84億元。台股週線上漲209.81點，週線連2紅。

新光投信董事長劉坤錫接受中央社記者電訪指出，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）先前排除升息可能性，但也提到近期美國經濟穩健，維持高利率的時間會比原本預期更久，談話內容包含正面和負面訊息。此次公布非農就業數據後，將影響市場對聯準會未來利率決策方向的研判。

劉坤錫表示，另一個影響台股的因素是美國超級財報週，截至2日已有高通、英特爾、蘋果等科技大廠公布財報，輝達預計22日公布，將牽動台股AI族群股價表現。

劉坤錫分析，目前台股與美股都呈現高檔盤整格局，如果國際股市大幅修正，台股將面臨較大壓力。不過台股下方2萬點支撐力道強，即使跌破2萬點也能快速反彈，短線有機會上攻20500點至20600點。

國泰期貨指出，台股3日雖上漲超過百點，重新站回月線之上，但外資台指期空單持續加碼，近期盤勢可能持續劇烈震盪。（編輯：郭無患）1130504