男子在區間車上抽電子菸 鐵警將函請衛生局裁罰

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）男子搭乘台鐵3252次區間車在車內抽電子菸，過程被民眾錄影上傳。鐵路警察局高雄分局指出，當天未接獲檢舉，將調閱監視器過濾行為人身分，並函請衛生局裁罰，最高可罰1萬元。

有民眾在臉書上傳一段影片，一名男乘客在區間車內座位上抽電子菸，影響周遭民眾，過程全被錄下。鐵路警察局高雄分局今天說明，當天並未接獲台鐵站務人員或民眾檢舉。

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高雄分局表示，經查為旅客昨天搭乘台鐵3252次區間車，後續將調閱監視器過濾行為人身分，有關違反菸害防制法行為，將通知到案說明，並函請高雄市政府衛生局裁罰 。

高雄分局呼籲，菸害防制法已於去年3月22日公告施行，全面禁止電子菸，電子菸屬於類菸品，使用者電子菸者，依同法第15條第2項、第40條第3項，處新台幣2000元至1萬元罰鍰 ，提醒民眾切勿以身試法，傷身又傷荷包。（編輯：郭諭儒）1130504