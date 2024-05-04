WTT大滿貫賽 莊智淵淘汰林昀儒晉32強

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）前、後任台灣桌球一哥莊智淵、林昀儒，今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）沙烏地阿拉伯大滿貫賽男單首輪上演跨世代對決，而國際賽首次對戰，最終莊智淵以直落3勝出，晉級32強。

沙烏地阿拉伯大滿貫賽總獎金高達200萬美元（約新台幣6500萬元），屬於WTT系列賽頂級賽事，會內賽今天登場。

今年4月剛滿43歲的莊智淵與22歲的林昀儒，為台灣前、後任一哥，也是國家隊戰友，兩人去年杭州亞運曾搭檔男雙，今年2月世界桌球團體錦標賽更是聯手幫助台灣男團搶下巴黎奧運團體參賽資格。

莊智淵、林昀儒今天在男單首輪狹路相逢，兩人過去雖曾在全國運動會交手，但在國際賽對決卻是頭一遭，莊智淵首局靠著正手強攻以及趁著林昀儒失誤，很快掌控局面，以10比5領先，儘管被化解1個局點，仍以11比6搶下。

林昀儒次局浪費5比2領先優勢，莊智淵隨後不疾不徐以反手變線，隨後後來居上，以11比8再搶下1局。

莊智淵第3局在3比2領先情況下，直接以8比1攻勢關門，以11比3贏得勝利。

莊智淵闖進32強後，下一戰對手將是世界排名第31的韓國選手趙大成。（編輯：陳政偉）1130504