WTT支線賽 莊智淵、高承睿闖男單8強

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）在土耳其舉行的WTT支線賽，「桌球教父」莊智淵今天男單16強歷經4局大戰後擊敗自家人廖振珽，與高承睿同闖男單8強，至於馮翊新、黃彥誠儘管單打失利，但雙打聯手挺進4強。

在沙烏地阿拉伯大滿貫賽告一段落後，世界桌球職業大聯盟（WTT）本週在土耳其觀光勝地石頭城（Cappadocia）展開支線賽，高承睿、莊智淵目前排名分居世界第32、33名，名列大會男單前2種子。

莊智淵男單16強賽與自家人廖振珽狹路相逢，雙方過去唯一1次在國際賽交手，得追溯至2018年德國公開賽，當時莊智淵以4比1取勝。

莊智淵今天首局以11比7拿下後，次局更是輕鬆以11比2再下一城，廖振珽第3局回穩，以11比6搶下1局。

第4局上演激戰，莊智淵在10比8領先情況下，共錯過4個賽末點的機會，所幸關鍵時刻穩住陣腳，以16比14獲勝，收下8強門票，下一戰將對戰日本選手篠塚大登。

其他男單部分，高承睿碰上德國華裔球員孟凡博，以11比6、9比11、11比9、11比7淘汰對手，挺進8強。

至於馮翊新、黃彥誠男單各自在16強、32強出局，但2人在男雙有所斬獲，今天8強賽以局數3比0淘汰印度組合巴爾（Akash Pal）與高許（Anirban Ghosh），以2連勝、1局未失之姿闖進4強。（編輯：陳政偉）1130516