沙烏地阿拉伯大滿貫賽 林昀儒男單首輪對戰莊智淵

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）世界桌球職業大聯盟（WTT）沙烏地阿拉伯大滿貫賽會內賽明天開打，男單首輪上演「台灣內戰」，台灣桌球一哥林昀儒將與「桌球教父」莊智淵交手，也是場堪稱跨世代的顛峰對決。

WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽總獎金高達200萬美元（約新台幣6500萬元），光是男、女單冠軍獎金就有6.5萬美元及2000積分，吸引各國好手爭相角逐。

世界排名第7的林昀儒男單首輪碰上43歲老將莊智淵，兩人相差逾20歲，是現任與前任台灣一哥對決，儘管相同戲碼曾在全國運動會上演，但在國際賽卻是首次，也讓球迷引頸期盼。

其他男單選手部分，高承睿首輪對手將是從資格賽晉級的選手，而還在資格賽奮戰的馮翊新，晚間將與印度選手德賽（Harmeet Desai）爭奪會內賽資格。

女單方面，一姐鄭怡靜將出戰泰國選手素塔西尼（Suthasini Sawettabut），而陳思羽將與瑞典的凱爾伯（Christina Kallberg）碰頭，至於劉馨尹籤運不佳，首輪就碰上中國球后孫穎莎。

雙打部分，共有3組台灣組合，「師徒檔」莊智淵與高承睿首輪對手為波蘭組合雷濟姆斯基（Milosz Redzimski）與庫比克（Maciej Kubik），若順利過關，16強將遭遇到法國兄弟檔A．李布隆（Alexis Lebrun）與F．李布隆（Felix Lebrun）

至於女雙世界排名第4的鄭怡靜與李昱諄、混雙世界排名第5的林昀儒與陳思羽首輪都輪空，前者16強可能遇到日本組合平野美宇與張本美和，後者有機會碰上法國組合A．李布隆與袁嘉楠。（編輯：龍柏安）1130503