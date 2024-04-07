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WTT支線賽瓦拉斯丁站 馮翊新無緣拚男單冠軍

2024/4/7 14:34
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（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣桌球好手馮翊新今天在WTT支線賽瓦拉斯丁站男單4強賽，以16比18、11比7、10比12、1比11不敵香港一哥黃鎮廷，無緣挺進男單冠軍戰。

在克羅埃西亞舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽瓦拉斯丁站，世界排名第93的台灣21歲小將馮翊新，在男單賽場一路過關斬將，前役更逆轉擊敗盧森堡選手美拉德諾維奇（Luka Mladenovic），順利晉級男單4強，並成為台將最後希望。

馮翊新今天面對世界排名第44的香港32歲好手黃鎮廷，雙方上個月才在德國甲級聯賽碰頭，經過5局大戰後，馮翊新以局數2比3惜敗。

馮翊新首局戰況即陷入膠著，雖然一度克服4分落後，甚至率先逼出局點，但卻被對手成功化解，經過一番苦戰後，以16比18讓出。

次局馮翊新即時調整，即便又被對手化解2個局點，仍以11比7扳平戰局。然而第3局取得6比3領先的馮翊新，接下來卻出現連丟6分的亂流，就算化解2個局點，還是以10比12讓出，第4局更是讓對手連得11分，導致最後以1比11落敗，無緣男單冠軍戰。

馮翊新近2站WTT支線賽都挺進男單4強，台灣桌球隊總教練吳文嘉接受中央社採訪時提到，表現已相當不錯，尤其反手拍進步最多，以前可能沒辦法與對手抗衡，加上歷經歐洲聯賽的洗禮，在經驗上也成長很多，「不過今天確實對手的經驗比較好一些。」（編輯：張雅淨）1130407

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