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日缺120萬顆 農委會南蛋北送、美澳進口 蛋量估清明恢復正常

2022/1/27 12:40（1/27 13:26 更新）
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近日雞蛋供需問題引關注，農委會主委陳吉仲表示，因飼料上漲及天冷減產，雞蛋價格有波動，不過一個月來產地價維持在每台斤新台幣34.5元，到過年前不變，傳統市場散裝蛋供不應求的情形也會調貨補齊。中央社記者王騰毅攝 111年1月27日
近日雞蛋供需問題引關注，農委會主委陳吉仲表示，因飼料上漲及天冷減產，雞蛋價格有波動，不過一個月來產地價維持在每台斤新台幣34.5元，到過年前不變，傳統市場散裝蛋供不應求的情形也會調貨補齊。中央社記者王騰毅攝 111年1月27日
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（中央社記者陳俊華台北27日電）近來蛋價偏高，民眾擔心缺貨。農委會副主委黃金城今天說，因南部蛋源比較充分，會調度一部分往北部送，同時也從澳洲、美國進口，每週約60萬顆蛋，預估清明時蛋量就能恢復正常。

行政院上午舉行院會，農委會農糧署長胡忠一在會後記者會中表示，目前每天雞蛋的需求量是2360萬顆，最近中南部因為有幾波寒流，最高、最低溫差有15度，影響產蛋率減少2成左右。

胡忠一說，飼料價格上漲4成，但不希望物價太高造成消費者財務支出，因此去年12月22日後，產地價格維持每台斤新台幣34.5元，這也影響農民產業結構的誘因；加上又有禽流感，導致現在每天缺蛋120萬顆。

胡忠一表示，雞蛋加工廠每天占產量的一成，目前已先停工，轉為生鮮使用；高雄、屏東生產的蛋也「南蛋北送」，以彌補不足；同時也從澳洲、美國進口，超市、量販店不會有缺蛋問題，散裝部分會全力補充需求。

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黃金城也說，「南蛋北送」是因為南部蛋源比較充分，因此調度後提出一部分往北部送。至於什麼時候蛋量才能恢復，「現在看起來要到3月底，蛋源才會補正過來」。

黃金城表示，從去年底到今年初，有些雞隻感染禽流感，數量不小，要到3月底才能補過來。不足的蛋量已協調從澳洲、美國進口，2月中旬澳洲的蛋會先進來，每週至少一個貨櫃、約60萬顆雞蛋，將視市場狀況決定何時停止進口，「清明時就該恢復正常」。（編輯：黃國倫）1110127

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