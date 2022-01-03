更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
外食漲價
新聞專題
外食漲價1/39

蛋價3個月漲幅約1成 休產母雞將投產春節需求

2022/1/3 20:30（1/3 21:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
天冷產蛋量減，雞蛋3日產地價每台斤新台幣34.5元，與去年10月相比，散裝零售每台斤約漲6元、平價洗選蛋一盒貴5元，漲幅約1成。（中央社檔案照片）
天冷產蛋量減，雞蛋3日產地價每台斤新台幣34.5元，與去年10月相比，散裝零售每台斤約漲6元、平價洗選蛋一盒貴5元，漲幅約1成。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北3日電）農委會畜牧處今天表示，天冷產蛋量減，今天雞蛋產地價每台斤新台幣34.5元，與去年10月相比，散裝零售每台斤約漲6元、平價洗選蛋一盒貴5元，漲幅約1成，將增產預計春節前每天產12萬箱。

農業看天吃飯，天冷有利蔬菜生長，但蛋雞產蛋率會下降。畜牧處副處長江文全接受記者電話訪問時說，去年12月入冬氣溫較低，雞蛋產量減少，目前每天約11萬5000到11萬6000箱，每箱200顆，加上火鍋等餐飲需求增加，使得雞蛋價格攀升。

江文全說，平價盒裝洗選蛋去年10、11月一盒原本50元，現在約55元，漲約5元；散裝去年10、11月每台斤約38元，12月40元，現在約44元，貴了6元；已請產區讓休產母雞投產，預計春節前趕上採購需求，可增至每天產12萬箱。（編輯：張雅淨）1110103

延伸閱讀
平價專區抗漲 賣場超市延長至農曆年前物價稽查小組再行動 鎖定火鍋料等中上游供應商通膨走高為何屬短期現象？央行5大QA談物價疑慮物價上漲到何時？中經院調查明年第2季有望止步
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀