蛋價3個月漲幅約1成 休產母雞將投產春節需求

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天冷產蛋量減，雞蛋3日產地價每台斤新台幣34.5元，與去年10月相比，散裝零售每台斤約漲6元、平價洗選蛋一盒貴5元，漲幅約1成。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）農委會畜牧處今天表示，天冷產蛋量減，今天雞蛋產地價每台斤新台幣34.5元，與去年10月相比，散裝零售每台斤約漲6元、平價洗選蛋一盒貴5元，漲幅約1成，將增產預計春節前每天產12萬箱。

農業看天吃飯，天冷有利蔬菜生長，但蛋雞產蛋率會下降。畜牧處副處長江文全接受記者電話訪問時說，去年12月入冬氣溫較低，雞蛋產量減少，目前每天約11萬5000到11萬6000箱，每箱200顆，加上火鍋等餐飲需求增加，使得雞蛋價格攀升。

江文全說，平價盒裝洗選蛋去年10、11月一盒原本50元，現在約55元，漲約5元；散裝去年10、11月每台斤約38元，12月40元，現在約44元，貴了6元；已請產區讓休產母雞投產，預計春節前趕上採購需求，可增至每天產12萬箱。（編輯：張雅淨）1110103