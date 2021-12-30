平價專區抗漲 賣場超市延長至農曆年前

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民生用品、餐飲業漲價頻傳，經濟部30日表示，各大賣場、超市業者將延長民生商品平價專區時間至農曆年前。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北30日電）民生用品、餐飲業漲價頻傳，經濟部今天表示，各大賣場、超市業者將延長民生商品平價專區時間至農曆年前；而物價稽查小組初步查完24家連鎖業者，帶回相關資料，並鎖定幾家中上游供應商，下週展開稽查。

由於原物料價格位居高檔、供應鏈瓶頸尚未緩解，加上塞港，墊高民生用品、餐飲業經營成本，自王品集團率先於10月底宣布全面漲價後，各家業者也陸續跟進，從小吃到餐廳都有，連衛生紙也要在年後漲價。

政府抗漲，雙管齊下。第一，經濟部11月與全聯、家樂福、美廉社、愛買、大潤發、楓康超市等各大賣場超市業者達成共識，設置以食用油、泡麵、麵條、衛生紙等為主的民生商品平價專區。

經濟部官員告訴中央社記者，專區原本規劃實施至今年底，但為讓消費者能選購平價、便宜且實惠的民生用品，家樂福、愛買、全聯、楓康、美廉社的平價專區，時間將延長至農曆年前；大潤發考量陳列規劃與效益，改推新年專區及相關優惠。

第二，政院成立跨部會「物價稽查小組」，首波稽查24家連鎖火鍋店、速食店、特色料理餐廳及手搖飲店，請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，了解調漲的合理性。

官員表示，已開始分析帶回的資料，並鎖定幾家中上游供應商，下週展開實地稽查。（編輯：楊蘭軒）1101230