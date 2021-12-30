漢堡王1/11調價 雞塊最多漲16元薯條紅茶降價

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）漢堡王今天宣布，明年1月11日起調整售價，平均調幅1.2%，10個雞塊漲新台幣16元、雙層華堡套餐漲6元；薯條調降2到3元，也有超過一半品項價格都不變。

漢堡王台灣分公司發布新聞稿，考量全球與台灣整體市場現況，檢視產品價格結構與營運成本，2022年1月11日起調整部分餐點價格，部分主餐調降4元，部分主餐、早餐調升4到10元，平均調整幅度為1.2%，超過一半品項維持原價。

根據漢堡王公布的調價內容，漲最多的是點心類10個雞塊從69元調升至85元，漲了16元；5個雞塊從39元調高為49元，漲了10元。冰淇淋、巧克力聖代與草莓聖代分別從18元及29元，調高至20元與35元。

漢堡王主餐主要調降商品為美式花生雙層脆雞堡套餐、勁濃培根烤腿堡套餐等，調降4元；安格斯系列、華堡套餐等調升4元；重磅系列套餐則維持原價。

點心與飲料主要調降商品，包括薯條全面調降2到3元，紅茶、綠茶調降2到3元，濃縮咖啡聖代調降10元，其他飲品維持原價。

維持原價5個品項，包括BK黃金炸雞、勁濃起士薯、BK黃金雞翅（一翅一腿）、蘋果派、夏季限定火烤牛肉/脆雞沙拉。（編輯：管中維）1101230