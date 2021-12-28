查完24家餐飲業 物價稽查小組下週鎖定中上游供應商

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（中央社記者梁珮綺台北28日電）餐飲業「漲」聲響起，行政院成立跨部會「物價聯合稽查小組」，初步完成24家連鎖火鍋店、速食店、特色料理餐廳及手搖飲店的稽查工作，下週將對中上游供應商展開實地稽查。

民生、餐飲業頻傳漲價，為嚴查是否有哄抬物價情形，行政院日前成立跨部會「物價聯合稽查小組」，請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，並由法務部偕同公平會、經濟部、農委會、財政部、消保處等跨部會單位共同至現場稽查，逐一查證業者漲價合理性。

截至目前為止，初步已經完成24家連鎖火鍋店、速食店、特色料理餐廳及手搖飲店的稽查。

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經濟部今晚發布新聞稿指出，下週將針對供應商進行實地稽查，並於今天發出調查書函，以進一步向上溯源，釐清中、上游供應商物價調漲原因。

經濟部強調，物價聯合稽查小組查證後，若發現業者涉有公平交易法第15條聯合行為、第25條欺罔行為或刑法第251條意圖抬高交易價格、囤積物品等情形，會交由公平會或法務部所屬檢調機關，依法速查嚴辦。（編輯：林淑媛）1101228