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蛋價凍漲到過年前 量販超市量足、散裝調貨補齊

2022/1/26 12:33（1/26 12:45 更新）
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農委會主委陳吉仲26日說，雞蛋價格有波動，不過1個月來產地價維持在每台斤新台幣34.5元，到過年前不變。（中央社檔案照片）
農委會主委陳吉仲26日說，雞蛋價格有波動，不過1個月來產地價維持在每台斤新台幣34.5元，到過年前不變。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）農委會主委陳吉仲今天說，飼料上漲及天冷減產，雞蛋價格有波動，不過1個月來產地價維持在每台斤新台幣34.5元，到過年前不變；超市、量販有簽約會優先供足，散裝也會調貨補齊。

陳吉仲今天接受漁業廣播電台節目「發現農民力」專訪，暢談「虎年農業新展望」。

專訪前，媒體聯訪關注現在正值春節採購高峰期，近來雞蛋蛋價偏高，提問會不會缺貨買不到。他說，會確保供應無虞。

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陳吉仲說明，1年多來玉米、黃豆等原物料進口受到COVID-19疫情牽動船期運作影響，漲幅4成以上，加上天氣冷，南部產地氣溫溫差大，使得產蛋率下降，帶動價格波動；不過從去年12月22日迄今1個月來，產地價已凍漲，維持在每台斤34.5元，到過年前都不會漲價。

他並說，只要到全聯、家樂福等大型連鎖通路，一定能買到蛋，因通路跟產地有簽約，會優先供應；傳統市場散裝部分，沒有跟產地簽約，但農委會已跟比較沒有禽流感案例發生的高雄、屏東產區調貨，例如食品加工業過年也要休息，庫存品質也不錯，會提供給傳統市場補齊貨源。（編輯：張芷瑄）1110126

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