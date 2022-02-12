雞蛋產地價上調2元 蛋農：飼料一直漲是最大問題

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雞蛋產地凍漲價格12日起調升至每台斤新台幣36.5元，不過彰化有蛋農12日表示，價格提高「多少有幫助」，但問題是飼料一直漲價，且供應商告知「還會繼續漲」，這才是最大問題。圖為彰化一處蛋雞場。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年2月12日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）雞蛋產地價格今天起從每台斤新台幣34.5元提高至36.5元。一名蛋農說，價格提高「多少有幫助」，但飼料一直漲價才是最大問題，供貨商告知「還會繼續漲」，盼政府盡量協助。

行政院農業委員會主任委員陳吉仲昨天到嘉義縣與蛋農討論農業政策時表示，12日起雞蛋產地價格從原先凍漲每台斤新台幣34.5元，提高2元至36.5元，以增加蛋農收益。加上先前每台斤補貼3元，等於蛋農每銷售1台斤雞蛋可多收益5元。

彰化縣一名蛋農今天向中央社記者表示，價格提高「多少有幫助」，但問題是飼料一直漲價，以他從原本飼養3萬隻蛋雞減為目前1萬隻雞來說，每週飼料仍需約28公噸，而飼料價從半年前約每公斤11元漲至14.5元，且供應商告知「還會繼續漲」，這才是最大問題。

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民主進步黨立法委員陳素月昨天也邀陳吉仲與彰化蛋農座談。陳素月昨天在臉書發文表示，接獲反映蛋農對於政府凍漲蛋價，無法反映成本恐撐不下去，因此促成陳吉仲來彰化縣芳苑鄉與蛋農、養雞協會幹部座談，與會者發言十分踴躍，陳吉仲回答農委會有注意到問題並著手改善。

陳素月並指出，蛋農、業者建言包含希望行政院減免飼料進口原料貨物稅讓蛋農真正受益；提升國內玉米、黃豆與大豆等自給率，降低生產成本；雞糞去化處理及雞蛋洗選與冷鏈配送等問題；另外，針對蛋價，陳吉仲表示會盡力讓供需平衡，兼顧蛋農和消費者權益。（編輯：方沛清）1110212