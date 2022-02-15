不再有紅盤價 農委會將介入春節雞蛋收購價討論

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）蛋農不滿盤商今年春節無需處理大量雞蛋銷售，還收「紅盤價」，農委會今天邀產銷雙方開會決議廢除紅盤價名稱，未來將由農委會協調年節期間雞蛋收購價格以維持產銷平衡。

雞蛋產地價格春節前凍漲為每台斤新台幣34.5元，加上飼料漲價，讓蛋農收入大減，面對今年市場缺蛋，仍有盤商依照數十年潛規則，在春節休市以「紅盤價」大砍4元，以每台斤30.5元收購，引發蛋農不滿。

農委會畜牧處處長張經緯今天接受媒體聯訪指出，存在多年的紅盤價格，起因於雞蛋在過年期間不報盤（休市），但因雞蛋不易保存且蛋農必須持續收取，因此在過年期間，蛋農跟蛋商都會協調一個合理價格作為過年期間的雞蛋收購價，以維持產銷秩序，俗稱「紅盤價」。

張經緯表示，今年有4元的價差是產銷雙方希望雞蛋在過年期間不中斷銷售服務產生的產地價格折讓，是春節前由雞蛋報價督導委員會開會討論決定的價格、是經由產銷雙方協調過且同意的。

不過，由於紅盤價的說法可能讓外界誤解及困擾，張經緯說，今天已經邀集產銷雙方開會，決議要廢除「紅盤價」名稱。

此外，張經緯說，農委會未來將擔任產銷平台，過年期間的雞蛋收購價格，不再只由蛋商跟蛋農來決定，而是由農委會來協助建立雞蛋在春節期間的價格調節，「農委會會介入討論」，除保障蛋農收益，也讓消費者在過年期間持續有雞蛋可以享用。

雞蛋報價督導委員會的成員有16人，其中蛋農及蛋商、運銷業者各7人，政府單位2人。（編輯：陳政偉）1110215