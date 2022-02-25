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寒流農損1億2835萬元 草莓、芒果占大宗

2022/2/25 18:25
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（中央社記者楊淑閔台北25日電）農委會今天傍晚更新2月寒流造成的農業產物損失金額已破億，累計新台幣1億2835萬元，主要受損作物為草莓損失3877.4萬元、愛文芒果3463.8萬元，合計7300多萬元占大宗。

行政院農業委員會統計各縣市受損情形，以屏東縣損失4772萬元、占37%最多，其次為苗栗縣損失3366萬元、占26%，桃園市損失1882萬元、占15%排第三，台中市損失1772萬元、占14%，以及新竹縣損失561萬元、占4%等為主要受損縣市。

農產損失1億2835萬元，農作物被害面積為1273公頃，損害程度28%，換算無收穫面積354公頃，受損作物主要為改良種芒果（愛文芒果為主），被害面積368公頃，損害程度33%，換算無收穫面積123公頃，損失金額3877.4萬元。其次是草莓損失3463.8萬元。

其他則是高接梨穗損失2105.2萬元，韭菜損失1869.6萬元，以及本地種芒果損失554.8萬元等為主。

農委會表示，將持續更新統計。（編輯：管中維）1110225

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