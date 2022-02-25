苗栗縣草莓水傷裂果損害達5成 徐耀昌勘災喊心痛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗地區草莓目前正值二期花結果，草莓園裡雖結實纍纍，但因日前連續降雨，導致草莓出現水傷、裂果，甚至已發霉轉黑腐爛，果農為避免黴菌擴大傳染，忍痛將受損草莓摘除整批倒掉；苗栗縣長徐耀昌25日前往勘災，看見田邊成堆遭棄置的損壞草莓，忍不住直呼心痛。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）2月寒流鋒面連日降雨，造成苗栗縣高經濟作物草莓嚴重水傷、裂果，縣府初估受損達5成，損失金額已逾3200萬元，縣長徐耀昌今天勘災，見成堆爛果棄置田邊，直呼心痛。

苗栗縣是國內草莓重要產地，全縣草莓種植面積約450公頃，其中以大湖鄉為最大產區，約占400公頃。縣長徐耀昌今天會同農委會苗栗區農業改良場場長呂秀英、大湖鄉長胡娘妹、大湖地區農會理事長劉興政、總幹事徐欽志等人前往大湖台3線周邊農場，勘查草莓災損情形。

草莓目前正值二期花結果，果實鮮紅碩大、品質最佳時期，草莓園裡雖結實纍纍，但因日前連續降雨，導致草莓出現水傷、裂果，甚至已發霉轉黑腐爛，莓農為避免黴菌擴大傳染，忍痛將損傷的草莓摘除整批倒掉；徐耀昌看見田邊成堆遭棄置的損壞草莓，忍不住說「感到心痛」，指示縣府農業處盡速彙整相關資料，向農委會申請辦理農業災害救助，減輕農民損失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府農業處指出，各鄉鎮查報至昨天下午為止，全縣草莓農損面積約計160.02公頃，受損達5成以上，損失金額初估已逾新台幣3200萬元。

大湖地區農會總幹事徐欽志表示，草莓怕下雨，連續下雨5天就會出現裂果，下雨7天會發生果腐病，這次災損又在228連假前發生，莓農都擔心損失慘重，不過由於草莓屬於長期連續採摘作物，只要摘掉受損的果實，3天後就會重新長出果實。（編輯：李錫璋）1110225