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川普：有信心伊朗會尋求外交和解 不會重建核計畫

2025/6/25 22:00（6/25 22:08 更新）
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（中央社海牙／倫敦25日綜合外電報導）美國總統川普沉浸在伊朗和以色列迅速結束戰爭的勝利中，雖然不確定美方打擊行動創損伊朗核場址的程度，他預期華府將能與德黑蘭建立某種關係，並使伊朗確保不會重拾核計畫。

路透社報導，今天在荷蘭海牙（The Hague）出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會的川普表示，他加入以色列行列，以俗稱「碉堡剋星」的炸彈攻擊伊朗核場址，這項決定結束了這場戰爭，強調這是「大家的勝利」。

他不理會美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）的初步評估，即伊朗核計畫可能只因此倒退數個月，強調情報「非常難以獲致定論」，並認為那些核場址已被摧毀。

川普說，他有信心伊朗不會試圖重建核場址，而是尋求外交途徑走向和解。

他表示：「我告訴各位，他們現在最不想做的就是搞濃縮這檔事。他們想要復原。」

川普表示，如果伊朗試圖重建核計畫，「我們不會讓那發生。首先，我們在軍事上不會允許…我認為我們終將與伊朗建立某種關係，並使伊朗確保這件事不會發生」。

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與此同時，白金漢宮（Buckingham Palace）今天證實，英國國王查爾斯三世（King Charles III）已經邀請川普今年稍晚至英國進行國是訪問。

川普2月接受查爾斯三世這項邀請。這將使他成為受到英國君主接待、兩度進行國是訪問的首位當代美國民選政治領袖。不過訪問時間尚不清楚。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140625

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