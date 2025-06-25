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以廣島長崎原爆比擬空襲伊朗 川普：使戰爭結束

2025/6/25 21:02（6/25 22:08 更新）
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美國總統川普（右）25日與北大西洋公約組織秘書長呂特（左）會談。（路透社）
美國總統川普（右）25日與北大西洋公約組織秘書長呂特（左）會談。（路透社）
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）美國總統川普今天與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會談時表示，「美軍攻擊伊朗核設施，與二次世界大戰時對日本廣島及長崎投下原子彈本質上相同，促使了戰爭結束。」日媒報導，川普以廣島長崎原爆為美軍的行動做辯護，可能引發爭議。

日本讀賣新聞、時事通信社報導，川普（Donald Trump）為出席北約峰會訪問荷蘭海牙，25日與呂特（Mark Rutte）舉行會談時表示，「雖不想以廣島、長崎為例，但（日前美軍對伊朗的攻擊）本質上是相同的，促使了戰爭結束。」

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川普也對媒體表示，「雖不想以廣島、長崎為例，但因為美國對伊朗實施空襲，促使了伊朗與以色列的戰爭結束。他強調，「伊朗的核設施已完全遭摧毀。」

日本共同通信社報導，在美國，仍有不少人認為1945年對廣島、長崎投下原子彈促使了二戰結束，將美軍的行動予以正當化。這次川普以向廣島、長崎投下原子彈為例為美軍的行動做辯護，可能引發爭議。（編輯：陳慧萍）1140625

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