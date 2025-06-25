承認現有情報難有定論 川普仍稱伊朗核設施嚴重受創
2025/6/25 21:01（6/25 22:08 更新）
（中央社海牙25日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美軍上週末空襲伊朗核設施，造成核設施嚴重受創，不過他同時承認現有情報仍難以對核設施受創情況作成結論。
儘管川普政府官員聲稱，伊朗計畫已因美方打擊而徹底粉碎，路透社等多家媒體都報導，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）評估，美方行動只讓計畫倒退數個月。
北大西洋公約組織（NATO）在荷蘭海牙（The Hague）舉行年度高峰會，川普會前會見北約秘書長呂特（Mark Rutte）時告訴記者：「這些情報…非常難以作成結論。」
他又說：「情報說『我們不知道，受創情況可能非常嚴重』。情報是這麼說，所以我想那是正確的，但我覺得我們可以這麼解讀『我們不知道』，也就是很嚴重，完全摧毀了。」
川普在同一場合後來又說，伊朗核計畫倒退「基本上好幾十年，因為我不認為他們將能捲土重來」。
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川普昨天深夜抵達荷蘭，準備出席北約峰會。坐在他身旁的國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）對美國國防情報局評估的可靠性同表懷疑。
盧比歐表示，美國將對報告遭到外洩展開調查，並說報告內容遭到媒體曲解。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140625
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