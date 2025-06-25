加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
前北市警郭昇翰涉手機、針孔偷拍 判刑計13年2月
首頁 / 國際
伊朗情勢
新聞專題
伊朗情勢2/300
首頁 / 國際

承認現有情報難有定論 川普仍稱伊朗核設施嚴重受創

2025/6/25 21:01（6/25 22:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普（圖）25日在荷蘭會見北約秘書長呂特。（美聯社）
美國總統川普（圖）25日在荷蘭會見北約秘書長呂特。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海牙25日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美軍上週末空襲伊朗核設施，造成核設施嚴重受創，不過他同時承認現有情報仍難以對核設施受創情況作成結論。

儘管川普政府官員聲稱，伊朗計畫已因美方打擊而徹底粉碎，路透社等多家媒體都報導，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）評估，美方行動只讓計畫倒退數個月。

北大西洋公約組織（NATO）在荷蘭海牙（The Hague）舉行年度高峰會，川普會前會見北約秘書長呂特（Mark Rutte）時告訴記者：「這些情報…非常難以作成結論。」

他又說：「情報說『我們不知道，受創情況可能非常嚴重』。情報是這麼說，所以我想那是正確的，但我覺得我們可以這麼解讀『我們不知道』，也就是很嚴重，完全摧毀了。」

川普在同一場合後來又說，伊朗核計畫倒退「基本上好幾十年，因為我不認為他們將能捲土重來」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普昨天深夜抵達荷蘭，準備出席北約峰會。坐在他身旁的國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）對美國國防情報局評估的可靠性同表懷疑。

盧比歐表示，美國將對報告遭到外洩展開調查，並說報告內容遭到媒體曲解。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140625

#川普
#北約
#呂特
#北大西洋公約組織
#伊朗
#美國
#荷蘭
#盧比歐
延伸閱讀
情報機構稱美軍炸伊朗核計畫僅倒退數個月 白宮稱報告錯誤以國殺害至少14科學家 專家：讓伊朗核計畫倒退幾年無遏止作用美襲核設施 范斯暗示伊朗400公斤濃縮鈾仍完好川普促成伊朗以色列停火 中東局勢仍具不確定性川普：有信心伊朗會尋求外交和解 不會重建核計畫
川普
北約允提高國防開支至GDP占比5% 川普：所有人巨大勝利北約允提高國防開支至GDP占比5% 看懂後續可能發展
盧比歐
川普稱摧毀伊朗核設施 多國呼籲對話化解中東危機美國敦促中國 說服伊朗勿封鎖荷莫茲海峽
伊朗情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
伊朗國會通過法案 支持暫停與國際原子能總署合作
48
更多編輯台推薦新聞：