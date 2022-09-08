面板雙虎8月營收年減51% 研調估第4季IT面板仍保守

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（中央社記者潘智義台北8日電）面板雙虎友達、群創8月營收都較去年同期減少51%；研調機構集邦科技指出，通路與品牌商鎖定在年底前將整機與面板庫存降至合理水位，對於第4季資訊電子面板需求仍將保守。

友達公布8月合併營收新台幣160.2億元，較7月減少8.1%、年減51%；群創8月營收153億元，較7月減少3%、年減51.3%。

集邦科技（TrendForce）今天發布新聞稿指出，資訊電子（IT）面板第1季雖為傳統淡季，受惠遞延訂單出貨與商用機種需求支撐，筆電面板出貨較2021年同期成長5.5%，2月底突然爆發的俄烏戰爭，讓原本通膨問題更是雪上加霜。

集邦說明，第2季因中國封控影響，導致設計代工整機組裝產能下降，廠內庫存攀升，終端需求受到整體惡劣的經濟環境影響而受挫，庫存攀高使得品牌商必須進一步減少面板採購量。

時序進入第3季，集邦表示，市場持續遭逢高通膨與升息導致終端需求疲弱衝擊，致使通路端的整機庫存，以及在途的整機與面板庫存位處高檔。

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受到通路及品牌積極降低庫存影響，筆電面板訂單面臨大幅下修，集邦預估第3季筆電面板出貨季減13.4%，約為4510萬片，甚至低於2019年疫情前同期的4990萬片。

展望第4季，集邦認為，通路與品牌商積極鎖定在今年底前將整機與面板的庫存降至合理水位，對於第4季資訊電子面板需求仍將保守，預估第4季筆電面板出貨量約4080萬片，年減45.6%、季減9.4%；液晶顯示器（Monitor）面板約2,900萬片，年減40.4%、季減7.2%。（編輯：張均懋）1110908