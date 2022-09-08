茂林-KY受上海封控影響第2季獲利 盼第3季追回

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（中央社記者潘智義台北8日電）導光板廠茂林-KY董事長李滿祥今天在台灣證券交易所第一上市公司財務業務說明會表示，第2季上海廠受封控影響，獲利較第1季衰退，但第3季成都、深圳封控對供應鏈影響應不會像上海嚴重。

茂林光電科技（茂林-KY）總經理蔡宗霖說明，廠區分布在台灣桃園中壢、苗栗銅鑼、中國上海、蘇州、中山，此次成都、深圳封控影響確實不像上海廠直接，且時間推論也應該不會像上海封控那麼久，但1仍是現階段最重要變數。

受上海封控影響，茂林-KY統計，第2季稅後淨利新台幣5578.9萬元，較第1季的2億4943.5萬元大減77.63%，第2季每股稅後盈餘0.43元，較第1季的1.94元減少1.51元；上半年稅後淨利3億522.4萬元，每股稅後盈餘2.37元。

李滿祥說，2022年變化多端，除延續美中貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病），又有俄烏戰爭、中國封城、通膨壓力，上半年財報不理想，希望第3季能追回來。

法人指出，茂林-KY今年第2季產品應用以資訊電子占營收72%比重最高，主要為筆電發光鍵盤，受上海封控影響，下游筆電代工廠無法順利出貨，以至於影響業績。（編輯：張均懋）1110908