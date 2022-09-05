蘇貞昌：醫療量能充足下 邊境穩健開放、漸進鬆綁

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（中央社記者陳俊華台北5日電）行政院長蘇貞昌今天說，感謝民眾配合居家檢疫3+4、入境總量管制等措施，目前疫情在可控範圍內；在醫療量能整備充足下，朝向穩健開放、漸進鬆綁方向，評估開放邊境的時程。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午11時30分召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況，以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌說，如指揮中心預估，國內疫情有微幅增加趨勢，請指揮中心持續觀察疫情發展狀況，隨時調整相關防疫措施；因入境人數上限已調升為5萬人，有關機場檢疫、防疫車隊及旅宿量能，請指揮中心持續盤整，並採取精進措施。

蘇貞昌指出，感謝民眾及各界配合「居家檢疫3+4」、入境人數總量管制等措施，目前疫情發展在預估與可控範圍內，總統蔡英文8月19日已表示，請行政團隊仔細評估開放邊境的時程，並同時做好配套措施，在國內醫療量能整備充足下，朝向穩健開放、漸進鬆綁的方向進行。

指揮中心在會中報告時表示，BA.5變異株為全球主流株，占比約78%，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內病例數增幅上升，但輕症或無症狀者維持在99.55%，因應開學且中秋連假將至，人群交流機會增加，須持續密切監測後續疫情發展。

指揮中心說，入境採檢陽性率下降，上週整體採檢陽性率為3.58%。從8月22日調升入境總量為5萬人，上週入境總人數為4萬4900人，9月1日、2日入境人數分別達7758、7158人次，是疫情以來新高，這段期間自駕旅客占1%，防疫車輛使用率達72%，防疫旅宿使用率達71.1%。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93%，第2劑為86.8%，第3劑為72.4%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93%，第4劑施打率則為9.6%，累積施打已超過6089萬人次，目前疫苗數量尚屬充足。（編輯：翟思嘉）1110905