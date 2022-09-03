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蔡總統赴忠烈祠主持秋祭 慰問遺族代表

2022/9/3 11:39（9/3 12:24 更新）
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「中華民國111年秋祭忠烈殉職人員典禮」3日上午在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，總統蔡英文（前排左）親臨主祭，副總統賴清德（前排右）、行政院長蘇貞昌（2排右3）、立法院長游錫堃（2排右4）與監察院長陳菊（2排右1）等陪祭。中央社記者徐肇昌攝 111年9月3日
「中華民國111年秋祭忠烈殉職人員典禮」3日上午在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，總統蔡英文（前排左）親臨主祭，副總統賴清德（前排右）、行政院長蘇貞昌（2排右3）、立法院長游錫堃（2排右4）與監察院長陳菊（2排右1）等陪祭。中央社記者徐肇昌攝 111年9月3日
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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天赴忠烈祠主持「111年秋祭忠烈殉職人員典禮」，由蔡總統擔任主祭官，副總統賴清德，以及行政院長蘇貞昌等5院院長陪祭，並慰問遺族代表。

總統府發布新聞稿表示，「中華民國111年秋祭忠烈殉職人員典禮」上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，蔡總統親臨主祭，賴副總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊陪祭。

總統在總統府秘書長李大維陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向國民革命烈士靈位獻花。

總統府表示，蔡總統在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重；典禮後，總統並向烈士遺族代表致意。（編輯：郭無患）1110903

「中華民國111年秋祭忠烈殉職人員典禮」3日上午在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，總統蔡英文（中）親臨主祭。中央社記者徐肇昌攝 111年9月3日
「中華民國111年秋祭忠烈殉職人員典禮」3日上午在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，總統蔡英文（中）親臨主祭。中央社記者徐肇昌攝 111年9月3日
「中華民國111年秋祭忠烈殉職人員典禮」3日上午在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，由總統蔡英文（前右）擔任主祭，向國民革命烈士靈位獻花。中央社記者徐肇昌攝 111年9月3日
「中華民國111年秋祭忠烈殉職人員典禮」3日上午在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，由總統蔡英文（前右）擔任主祭，向國民革命烈士靈位獻花。中央社記者徐肇昌攝 111年9月3日
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