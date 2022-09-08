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基本生活費增為19.6萬 四口之家省稅1920元

2022/9/8 12:18（9/8 12:37 更新）
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今年度每人基本生活費由19萬2000元調增19萬6000元，約230萬戶受惠，預計明年5月報稅時適用。圖為民眾在北市北投區賣場採買。（中央社檔案照片）
今年度每人基本生活費由19萬2000元調增19萬6000元，約230萬戶受惠，預計明年5月報稅時適用。圖為民眾在北市北投區賣場採買。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長蘇貞昌今天表示，今年度每人的基本生活費，預計由新台幣19萬2000元調增為19萬6000元，估計有230萬戶受惠，適用明年5月報稅；以此推算，明年4口之家有望省稅1920元。

勞動部今天在行政院會報告基本工資調整方案，行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，他已經在昨天核定，明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，時薪每小時基本工資從168元調高到176元，預估受惠勞工達232萬名。

蘇貞昌說，勞資有共生關係，也有矛盾存在，能夠達成加薪的共識不容易，感謝勞資雙方一體，政府做決定時也能夠柔和傾聽，對於這個圓滿且能接受的結果，他感到感謝也欣慰。

他表示，基本工資的調漲是給初出社會年輕人、弱勢勞工最大支持，請經濟部與勞動部妥為溝通，盡速公布配套措施，讓勞資共好。

另外，蘇貞昌指出，今年度每人的基本生活費，預計由19萬2000元調增19萬6000元，增加4000元，約有230萬戶受惠，預計明年5月報稅時適用，這也是蔡政府連續第6年調漲基本生活費。

根據主計總處8月公布，今年基本生活費若提高至19.6萬元，以4口之家、適用稅率12%試算來說，將可省稅1920元。

蘇貞昌表示，雖然今年受到俄烏戰爭與疫情等影響，但根據行政院主計總處最新預估，台灣今年經濟成長率仍可達到3.76%，主要機構預計台灣的通膨率平均約為3%，相較主要國家物價仍平穩。

他要求相關部會持續減徵油價、大宗物資營業稅等，因應能源及食物價格的波動；羅秉成補充指出，減徵相關方案待定案後，將正式對外說明。

媒體也問及是否會推出基本工資法，羅秉成說明，草案仍在行政院會審議中，會持續蒐集各界意見。（編輯：蘇志宗）1110908

明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，每小時基本工資從168元調高到176元。（中央社製圖）
明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，每小時基本工資從168元調高到176元。（中央社製圖）
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