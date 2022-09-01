基本工資調漲4.56% 學者：兼顧企業經營困難

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（中央社記者吳欣紜、余曉涵台北1日電）基本工資審議委員會今天拍板明年基本工資月薪調至2萬6400元、時薪176元，學者認為，審議依照過往審議常態，最後數字也確實考慮到企業經營困難，是合理數字。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，會後拍板明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到新台幣2萬6400元，調幅為4.56%，時薪部分則比照月薪調幅，每小時基本工資從168元調高到176元，後續將報行政院核定。

基本工資審議委員、台大國發所副教授辛炳隆今天接受媒體聯訪時指出，會中審議數字依照往常審議常態，也就是完全反映消費者物價指數年增率（2.92%）以及經濟成長率（3.76%）勞資果實共享，也就是2.92%加上3.76%的一半得出調幅4.8%。

辛炳隆說，由於會中也能理解資方確實受到物價影響、成本增加，考慮企業經營困難，因此就把一些金額回饋給資方，因此捨掉零頭最後得出月薪2萬6400元、時薪176元，「過去這麼審、今年也是這麼審」。

中國文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻告訴中央社記者，台灣經濟以出口為主，6月下旬以後出口狀況轉差、外銷狀況並不理想，且許多學者也展望未來四大經濟體包含歐洲、美國、中國、東南亞都不佳。

李健鴻也說，台灣有99%的中小企業，如果基本工資調太高，對於中小企業營運可能會有困難、也可能導致中小企業受雇勞工受影響，今年的審議數字確實有兼顧考量經濟展望、資方的顧慮。（編輯：李亨山）1110901