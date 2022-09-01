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基本工資調漲4.56% 許銘春裁決拍板

2022/9/1 14:30
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勞動部1日在台北舉行基本工資審議委員會，拍板112年每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，每小時基本工資從168元調高到176元。勞動部長許銘春（圖）會後舉行記者會說明，後續將報行政院核定。中央社記者裴禛攝 111年9月1日
勞動部1日在台北舉行基本工資審議委員會，拍板112年每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，每小時基本工資從168元調高到176元。勞動部長許銘春（圖）會後舉行記者會說明，後續將報行政院核定。中央社記者裴禛攝 111年9月1日
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（中央社記者余曉涵台北1日電）基本工資調漲到月薪新台幣2萬6400元，時薪176元。對此，資方委員何語僅說，政府決定就好；勞方委員江健興則說，最後由勞動部長許銘春裁決，勞資雙方都有各退一步。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，拍板明年每月基本工資從2萬5250元調高到2萬6400元，每小時基本工資從168元調高到176元，後續將報行政院核定。

中華民國全國工業總會代表何語會後僅表示，政府決定就好。

全國產業總工會理事長江健興則表示，會中勞資雙方都堅持立場，勞方當然希望調幅可以因應通膨的部分，但考量經濟，最後在裁決下，勞資雙方各退一步。

江健興指出，會中資方會退讓的原因是有決議政府在企業受到嚴重傷害時必須要給予補貼，讓企業可以帶動經濟成長，當然資方委員也瞭解基本工資的調漲可以帶動台灣經濟活絡。

江健興表示，勞工最後沒有堅持要調漲到2萬8000元是因為考量到企業經營，開會一開始氣氛的確不怎麼好，但在許銘春裁決後，勞資雙方各退一步。（編輯：管中維）1110901

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