基本工資連7漲 勞團盼最低工資法立法

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（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北1日電）基本工資連續7年調漲，台灣勞工陣線今天說，雖然基本工資做出調漲決議，有一定程度回應物價上漲，但為保障基層勞工，應該儘速完成最低工資法的立法，讓未來的調整更加制度化。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，拍板明年1月1日起，每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到新台幣2萬6400元、每小時基本工資從168元調高到176元，後續將報行政院核定。

台灣勞工陣線發布新聞稿表示，去年開始國內出現物價飆漲，因此許多勞工團體呼籲今年基本工資應有更大幅度的增長，今天雖作成持續調整的決議，但正本清源之道是儘速完成最低工資法的立法，讓未來的調整更加制度化，也讓未來最低工資的調整更透明、合理和公平。

台灣勞工陣線說，基本工資包含今年，已連續7年調整，不僅未出現反對者擔憂的勞工失業、企業出走惡果，前6年來持續有感的調漲，反而讓台灣的經濟更加活絡，也更有機會擺脫長期以來低薪的困局。

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台灣勞工陣線強調，通貨膨脹的原因主要為國際因素，與基本工資調整與否關係甚微，反而是薪資調升幅度跟不上通膨，再加上資方沒有分享經濟成長的果實，勞工沒有獲得合理分配，薪資負成長越來越大，更是拉大社會貧窮的差距。

因此台灣勞工陣線呼籲，除了基本工資政策外，政府應立即針對基層工作者著手建構尊嚴生活支持系統，透過相應的家庭支持與補助策略，為數百萬名低薪工作者及其家庭維持基本生活品質，協助渡過這波兇猛的物價寒冬。（編輯：陳政偉）1110901