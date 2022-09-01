基本工資漲 人力銀行：低薪困境仍待企業獲利共享

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）明年起基本工資將調漲。人力銀行表示，這次漲幅在多數企業負擔範圍內，且能稍緩高通膨壓力，但薪水長期難漲才是多數上班族的痛，盼企業能與員工分享獲利，攜手走出低薪困境。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，拍板明年每月基本工資從2萬5250元調高到2萬6400元，每小時基本工資從168元調高到176元，後續將報行政院核定。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，此次審議結果，顯見勞資雙方都有體認、讓步，漲幅對國內多數企業而言，仍在可承擔範圍，能稍稍緩解高通膨的經濟壓力。

但陳尹柔也提醒，薪水長期漲不動，才是大多數上班族說不出口的痛，期盼企業主能夠確實獲利共享，滿足員工實質購買力，勞資攜手走出低薪困境。

yes123求職網發言人楊宗斌則表示，相比去年10月8日才做出決定，這次9月1日就達成共識，代表雙方皆正視「物價上漲」衝擊，同時也要反映今年「正數」的經濟成長率，讓勞工分享到成長的果實。

至於基本工資調漲對整體職缺平均起薪的影響，yes123求職網今天舉一份6月的調查顯示，若明年基本工資再度調漲，有67.2%的公司透露「預估會」跟進調升；不過，也有42.8%企業坦言，「預估會」因此降低徵才意願。

楊宗斌提醒，凡事有一體兩面，若薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁，可能因此減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。

不僅如此，楊宗斌也認為，另一方面，假如減少時薪人員的使用、降低到班時數，等於變相增加正職人員工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。

楊宗斌表示，每回針對基本工資變動，勞資雙方看法經常不同調，甚至演變成「喊價」拉鋸戰，因此「最低工資法」正式立法有其迫切性，但若想取得兩邊皆認同的計算公式，仍需法制化規定與罰則來落實。（編輯：翟思嘉）1110901