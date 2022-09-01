明年基本工資調漲 經部：今年末決定補貼方案

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）明年基本工資將調漲，工商團體呼籲給予薪資補貼。經濟部今天表示，內需與製造業下半年仍面臨不同景氣變數，將再與勞動部討論如何減緩受疫情衝擊產業，因基本工資調整所帶來的影響，預計會在年末做出決定。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，拍板明年每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，每小時基本工資從168元調高到176元，後續將報行政院核定。

經濟部表示，在基本工資審議會中，有討論到建請政府研議配套措施，而考量過去經驗，經濟部會與勞動部進一步討論，如何減緩受疫情衝擊產業，因資本工資調整所帶來的影響。

經濟部官員透露，審議會中有各種討論與決定，工總、中小企總與商總等工商團體，也表達希望明年能提供基本工資補貼，經濟部會再與勞動部討論。

官員說明，在部會交換意見時，認為這次調幅並無太過分，根據數據，因國內開始與疫情共存，餐飲業等業績有稍微恢復，應還可承受，但經濟部有提醒下半年景氣變數較多，內需產業仍會面臨通膨與成本壓力。

官員表示，雖然內需產業如此，但談到製造業，也同樣會面臨景氣的變數，例如目前仍在持續影響的俄烏戰爭、通膨與全球升息等所帶來的挑戰。

至於何時會提出具體措施？官員表示，依照去年討論經驗，因補貼財源主要來自於勞動部，且新的基本工資實施日期，是明年元旦開始，所以會再找勞動部討論，並在年末做出決定。

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官員解釋，兩部後續會針對不同產業的狀況，進行比對與討論，決定針對哪些產業提出衡量標準，完成後再由經濟部找業者與公協會討論，勞動部也會列席，最終拍板給予產業別、補貼金額。

為因應疫情與調漲基本工資的衝擊，行政院在去年11月核定經濟部與勞動部所提「受疫情影響事業基本工資補貼方案」，制定出在一定條件下，特定產業可申請該補貼。（編輯：潘羿菁）1110901