基本工資將調漲 吳東亮拋4項建議避免助長通膨

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）基本工資確定將調漲，工商協進會理事長、台新金董事長吳東亮表示配合辦理，不過他提出4項建議，包含不宜提前實施夏月電價、暫緩研議電價調整、審慎規劃健保費率調整時機與幅度、延長大宗物資進口降稅等措施。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，拍板明年每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，每小時基本工資從168元調高到176元，後續將報行政院核定。

工商協進會晚間發布新聞稿，對於基本工資調漲，吳東亮指出，本次會議結果在勞資學政4方理性協商下完成，工商界將配合辦理，並期望政府研擬提供有效的配套措施，協助受疫情衝擊產業。

吳東亮表示，去年稅收超收新台幣4327億元，其中營所稅超收919億元，創歷年新高，建議將超額稅收用於協助弱勢產業，並同步檢討不合時宜的稅收，如印花稅及貨物稅，健全稅制與合理稅收用途。

吳東亮認為，調漲基本工資將助長通貨膨脹壓力，導致物價上漲，建議政府審慎因應，並參考4項建議，以免助長通膨壓力及對企業經營環境衝擊過大。

吳東亮所提的4項建議，分別為不宜提前實施夏季電價、暫緩研議電價調整、審慎規劃調整健保費率的適當時機與幅度、大宗物資進口關稅降稅與免稅措施延長至今年底。（編輯：張均懋）1110901