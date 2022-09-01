基本工資調漲 蘇貞昌：感謝資方與勞方共同討論決定

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行政院長蘇貞昌（中）1日在文化部長李永得（左）、詩人吳晟（右）陪同下，出席紀錄片「他還年輕」特映會。中央社記者賴于榛攝 111年9月1日

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（中央社記者賴于榛台北1日電）明年基本工資將調漲，行政院長蘇貞昌表示，台灣有160萬勞工領基本工資過日子，感謝資方、勞方共同討論做出調漲決定，等調漲方案報到行政院後，會立刻討論做出決議。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，拍板明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，調幅為4.56%，時薪部分則比照月薪調幅，每小時基本工資從168元調高到176元；方案將送行政院核定。

蘇貞昌晚間出席詩人吳晟的紀錄片「他還年輕」特映會，活動前回應媒體聯訪時指出，台灣有160萬勞工領基本工資過日子，總統蔡英文非常重視注意基層勞工的辛苦，因此年年調薪。

蘇貞昌表示，明年度調幅為4.56%，感謝資方、勞方等一起從各方面討論提出建議，待方案報到行政院後，會立刻討論做出決議，再向社會大眾報告。

另外，陸軍金門防衛指揮部今天中午發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，隨後即行防衛射擊、予以擊落。

對於未來國軍是否會比照這類模式，蘇貞昌說，保衛國家一定寸土不讓、不能有空隙，若有任何機具飛入台灣領空、侵害安全，總統已經指示要做強而有力的防衛回擊，相信國軍會做適當處置。（編輯：林淑媛）1110901