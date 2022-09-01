基本工資調漲 勞資成本各增14億及254億元

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勞動部1日拍板月薪調至新台幣2萬6400元、時薪176元，勞動部預估，受惠勞工約232.67萬人。圖為高雄市鹽埕區勞工日常工作情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜、余曉涵台北1日電）明年基本工資月薪調漲至新台幣2萬6400元、時薪176元，勞動部預估，受惠勞工約232.67萬人，勞、資方和政府分別會增加約14億、254億及15億負擔成本。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，會後拍板明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到新台幣2萬6400元，調幅為4.56%，時薪部分則比照月薪調幅，每小時基本工資從168元調高到176元，後續將報行政院核定。

根據勞動部統計，基本工資調漲後，在月薪部分有175.21萬名勞工受惠，其中有126.78萬名為本國勞工，移工則有48.43萬人，預計每年勞、資及政府分別增加約10.41億元、191.24億元、11.17億元負擔成本，合計約增加212.82億元。

至於時薪部分，約有57.46萬名勞工受惠，預計每年勞、資及政府分別增加約3.62億元、63.09億元、4.31億元，合計增加71.02億元。

也就是說，基本工資調漲後，勞資政每年分別會增加14.03億元、254.33億元及15.48億元的負擔成本。

明年基本工資調漲，加上明年勞保費率將再調高，雇主、勞工與政府所要負擔的勞保費用也將隨之增加，以明年勞保普通費率為12%（含就保1%）來計算，聘僱一名薪資2萬6400元的勞工來計算保費，雇主、勞方及政府負擔比例為7比2比1，雇主勞保費負擔為2218元、每人增加185元，勞工自行負擔保費為634元、增加53元，政府負擔316元、增加26元。（編輯：陳政偉）1110901