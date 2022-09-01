基本工資定案調漲4.56% 商總許舒博：傷口上灑鹽

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）基本工資調漲到月薪新台幣2萬6400元、時薪176元，引發工商團體不滿，商總理事長許舒博表示，這對服務業是傷口上灑鹽，今年雖有提供補貼措施，但對受創企業無實質助益。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，拍板明年基本工資從2萬5250元調高到2萬6400元，調幅4.56%，每小時基本工資從168元調高到176元。商總隨即召開記者會表達基本工資調幅看法。

許舒博表示，基本工資在疫情期間一再調高，對服務業根本是傷口上灑鹽，政府雖提供補貼措施，但以今年來看，核准的家數只有當時估算的2成，對受創企業根本無實質助益。

許舒博表示，這次基本工資漲幅4.56%，不僅勞、健保與勞退都跟著漲，且因地緣政治、原物料上漲、美國升息等因素影響，電價也可能會再上漲，雇主為反映成本，自然調高售價，這勢必讓通膨更加嚴重。

許舒博表示，在疫情重創、全球經濟狀態不佳下，基本工資調整應更審慎，也更應使用實際數據，並考量產業間發展的好壞，讓勞資雙方都能認同每年基本工資調整結果。

工總秘書長陳益民表示，產業界普遍看壞下半年景氣，且這次通膨影響會多久、調漲基本工資對企業衝擊會多大，都仍有待觀察，若時間拖夠長，明年產業景氣可能好不到哪裡去。

陳益民說，這次通膨是由供給端而非需求端所導致，且對不同產業有不同規模的影響，產業界也深受其害，希望政府能就此多注意，並在必要時為企業提出協助與配套。

中小企業總會理事長李育家表示，今年經濟情況不如去年，本來企業界預期調幅不要超過3%，然調幅超乎預期，而勞團呼籲漲足至2.8萬元，當然也不可能。

李育家也強調，因為這次調漲基本工資已經過討論，既然已做出決定，他也表示尊重，但希望政府能研議是否從融資、稅務等方面，給予產業一些協助，減少通膨、漲工資造成的衝擊。（編輯：潘羿菁）1110901