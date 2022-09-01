更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員
運動

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
基本工資調漲
新聞專題
基本工資調漲2/41
首頁 / 產經

基本工資定案調漲4.56% 商總許舒博：傷口上灑鹽

2022/9/1 14:37（9/1 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北1日電）基本工資調漲到月薪新台幣2萬6400元、時薪176元，引發工商團體不滿，商總理事長許舒博表示，這對服務業是傷口上灑鹽，今年雖有提供補貼措施，但對受創企業無實質助益。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，拍板明年基本工資從2萬5250元調高到2萬6400元，調幅4.56%，每小時基本工資從168元調高到176元。商總隨即召開記者會表達基本工資調幅看法。

許舒博表示，基本工資在疫情期間一再調高，對服務業根本是傷口上灑鹽，政府雖提供補貼措施，但以今年來看，核准的家數只有當時估算的2成，對受創企業根本無實質助益。

許舒博表示，這次基本工資漲幅4.56%，不僅勞、健保與勞退都跟著漲，且因地緣政治、原物料上漲、美國升息等因素影響，電價也可能會再上漲，雇主為反映成本，自然調高售價，這勢必讓通膨更加嚴重。

許舒博表示，在疫情重創、全球經濟狀態不佳下，基本工資調整應更審慎，也更應使用實際數據，並考量產業間發展的好壞，讓勞資雙方都能認同每年基本工資調整結果。

工總秘書長陳益民表示，產業界普遍看壞下半年景氣，且這次通膨影響會多久、調漲基本工資對企業衝擊會多大，都仍有待觀察，若時間拖夠長，明年產業景氣可能好不到哪裡去。

陳益民說，這次通膨是由供給端而非需求端所導致，且對不同產業有不同規模的影響，產業界也深受其害，希望政府能就此多注意，並在必要時為企業提出協助與配套。

中小企業總會理事長李育家表示，今年經濟情況不如去年，本來企業界預期調幅不要超過3%，然調幅超乎預期，而勞團呼籲漲足至2.8萬元，當然也不可能。

李育家也強調，因為這次調漲基本工資已經過討論，既然已做出決定，他也表示尊重，但希望政府能研議是否從融資、稅務等方面，給予產業一些協助，減少通膨、漲工資造成的衝擊。（編輯：潘羿菁）1110901

延伸閱讀
基本工資調漲 月薪2萬6400元、時薪176元基本工資調漲4.56% 學者：兼顧企業經營困難
許舒博
勞方喊基本工資調至2.8萬 工商界盼調幅勿過大壽險公會龍頭之爭 陳慧遊盼給專職理事長機會
陳益民
台灣產業拚轉骨 工總白皮書示警5風險、提9建言工總發布白皮書 苗豐強：推動台灣成為區域運籌中心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
基本工資調漲4.56% 許銘春裁決拍板