基本工資9/1審議 工總：76%業者僅接受3%以下調幅

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（中央社記者曾智怡台北29日電）基本工資審議委員會將在9月1日舉行，根據工總調查，逾5成業者上半年營收減少，有64%業者對於明年經濟前景感到悲觀，若要調漲基本工資，高達76%業者僅能接受調幅在3%以下。

全國工業總會今天指出，由於一般中小企業獲利能力較差，只能將基本工資調漲反映至產品售價，過高調幅極可能造成物價高漲，導致全民受害。

勞動部將於9月1日召開基本工資審議委員會，討論明年度基本工資調幅，工總進行「111年產業營運調查」問卷，掌握產業界對調升基本工資的看法，調查時間從8月1日到8月15日止，共209家企業回覆。

根據調查結果，51%業者表示今年上半年的整體營收減少，56%業者表示整體獲利下降，對於明年經濟成長率的看法，有64%業者預估明年GDP恐將下滑，對於經濟前景表示悲觀；針對基本工資調幅，高達76%業者表示僅能接受明年基本工資調幅在3%以下，其中更有22%的業者表示不應調漲。

工總指出，短短不到半個月的期間，即收到超過200家以上的廠商答卷，顯見企業界對此議題的重視，回卷中有上市櫃公司、中小企業，但中小企業占比遠高於大型企業，占比約達62%，在營收與獲利表現均不理想。

工總表示，由於一般中小企業獲利能力較差，且中小企業及小型商業服務業對於成本增加承受度低，大都只能將基本工資月薪或時薪的調漲反映至產品售價上，因此，過高的基本工資調幅極有可能造成物價上揚或產業停業、歇廠，形成新的通膨或失業等社經問題。

調查顯示，僅有5.3%的廠商表示在調查期間營收及獲利皆成長，並看好未來一年經濟情況；但有38.3%的業者表示在同段期間營收、獲利雙減，並看壞未來一年經濟情況。

工總指出，調升基本工資對於營收獲利良好的廠商並不會造成太多負擔，但對於為數眾多的中小企業，影響便大大不同，因為這些廠商一方面要面對日益衰退的營運情況，另一方面又要面對工資調升的壓力，其艱辛可想而知。

工總表示，過去已有許多報導指出，這波消費者物價指數（CPI）上漲，主因為俄烏戰爭及疫情影響導致，企業也是這波物價上漲的受害者，若基本工資調幅過高，勢必再次加速墊高製造成本。

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工總進一步說，產業界近兩年在疫情及俄烏戰爭衝擊下，營運成本已大幅增加，產業早已不堪負荷，在未來經濟前景下調風險極高的情況下，明年夏季電價又可能提前實施，勞健保費用也可能要調升的情況下，基本工資的調幅實應更加審慎。

尤其，工總指出，台經院日前表示，製造業營業氣候測驗點已連續7個月下滑，這個態勢已創2020年6月以來的新低，因此，此次基本工資調整應該要考慮產業的生產與經營成本，「切勿殺雞取卵，始是全民之福」。（編輯：趙蔚蘭）1110829