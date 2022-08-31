基本工資9/1審議 彭双浪：低薪不利台灣整體轉型

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（中央社記者賴言曦台北31日電）友達董事長彭双浪今天表示，過去台灣長期處於低薪環境中，這不利台灣整體價值的轉型，雖然工資調整對企業而言是費用的增加，但如果台灣要轉型，就要往加值的方向走。

基本工資審議委員會將於9月1日舉行，勞工團體呼籲，希望將基本工資漲到新台幣2萬8000元。

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彭双浪今天出席友達、台北科技大學聯合研發中心揭牌典禮後受訪表示，友達薪資福利高於當前政府基本工資水準，因此若基本工資調整，對友達沒有重大影響，且友達在員工招募方面也提出更具競爭力的薪資福利，希望人才進來、經過完整培訓後，有更多發展機會。

彭双浪提到，友達除了原來的面板技術提升外，也持續經營垂直整合市場，未來將以面板為基礎，加上5G和智慧物聯網（AIoT）整合方案，讓友達能解決客戶整體需求，為此在人才需求方面，除了過去聚焦的光電人才外，現在對具備使用者介面UI、使用者經驗UX等能力的人才需求也非常迫切。（編輯：翟思嘉）1110831