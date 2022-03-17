物價持續上漲 勞動部長：努力提高基本工資調幅

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）基本工資攸關邊際勞工生活，勞動部長許銘春今天指出，原物料價格上揚導致物價上漲，這兩年因疫情緣故調薪辛苦，等疫情趨緩，針對基本工資調幅會更努力。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請許銘春列席報告業務概況並備質詢。

民進黨立委賴惠員今天於會中質詢指出，物價飛揚，根據一項調查指出，有7成勞工認為基本工資應該調漲，也有勞工認為基本工資應該到新台幣2.8萬，詢問許銘春對此看法。

許銘春表示，基本工資就是要照顧勞工基本生活，原物料上漲導致物價上漲，基本工資調漲是為了增加勞工實質購買力，這兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，調薪很辛苦，「但我想等疫情趨緩，整個調薪幅度要更努力」。

勞動部每年召開基本工資審議委員會，由審議委員討論基本工資是否調整，勞動部預計月底前召開第1次基本工資工作小組會議，會討論第1季經濟社會指標以及基本工資新制實施狀況等。

現行基本工資為月薪2萬5250元、時薪168元。（編輯：陳仁華）1110317