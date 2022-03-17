基本工資補貼資格放寬 加薪後投保級距變更也可申領

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基本工資月薪今年起調升為2萬5250元，有些雇主為方便會加給勞工薪資到整數，卻因此落入下一個投保薪資級距，無法申請基本工資補貼。圖為勞工工作情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）基本工資月薪元旦起調整至2萬5250元，有雇主為方便會加給勞工薪資到整數，卻反而無法申請基本工資補貼，勞動部長許銘春今天說，已與經濟部討論決議讓這部分人也可申請補貼。

基本工資今年1月1日起調整，月薪由新台幣2萬4000元調高至2萬5250元，調升1250元；時薪由160元調成168元，調升8元。

為降低基本工資調整對雇主帶來的衝擊，政府推出「受疫情影響事業基本工資補貼方案」，適用對象為去年9月及10月總營收較前年同期減少20%且證明受疫情影響的事業，比較基準是以事業單位去年10月31日聘僱投保在基本工資的員工數為上限，並比較今年1月至6月的投保人數來補貼。

舉例來說，假設一名雇主在去年10月31日時聘僱了20名就業保險投保薪資在2萬4000元至2萬5200元間的員工，補貼員工數就是以20人為上限，假設今年1月時雇主聘僱投保薪資在2萬5250元的員工數一樣有20人，就發給20人補貼，若多於25人仍只發給20人，若聘雇18人，則只發給18人。

不過，許銘春今天在立法院衛環委員會前接受媒體聯訪指出，有部分雇主反應，他去年以基本工資聘僱員工，隨基本工資調漲，用2萬5250元來計算薪水相當困難，因此有自己加薪讓勞工的月薪到2萬5300元或者是2萬5600元等，但卻因此落入到下一個投保薪資級距、無法申請基本工資補貼。

許銘春表示，由於這些雇主的情況確實需要特別考量，後來與經濟部開會後，也同意做類似調整，讓這類雇主也可以來申請補助。

至於「受疫情影響事業基本工資補貼方案」是否會延長，許銘春說，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各行各業都還不錯，到時候會評估疫情狀況及產業受影響情形來評估。（編輯：陳仁華）1110317