企業搶才提早開打 人力銀行：新鮮人起薪創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北5日電）人力銀行表示，台大畢業典禮今年提前到5月21日，意味企業搶人大戰提早開打，社會新鮮人起薪也創下新高，平均而言，學士起薪在新台幣2.9萬到3.2萬元，碩士起薪在3.2萬到3.5萬元。

Yes123求職網發言人楊宗斌告訴中央社記者，今年比較特別的是，台大畢業典禮提前到5月21日，畢業季求職較過往提前2到3週，意味企業搶人大戰必須提早開打，新鮮人如果想爭取好的職缺也得提早準備卡位。

至於新鮮人如何拿到更好的起薪，楊宗斌分析，以產業別來說，高科技業工程師、金融業儲備幹部起薪比較高，航空業空服員過去有不錯起薪，但是這2年因為疫情比較受到影響。疫情期間很夯的海運業，主要還是海洋科大、海專體系出身比較有機會進入，商管背景如果是財會人員也有機會投身。

楊宗斌表示，很多人認為讀大學沒什麼用，不過，目前觀察名校光環還是有用，國立頂大學歷議價空間有機會達1成。

此外，楊宗斌觀察，多數企業比較喜歡校園徵才就開始投遞履歷的求職者，「會認為比較積極、提早準備」，職場的「求職早鳥族」薪資和錄取率比晚鳥族具優勢，薪資平均可多8.9%，若有機會畢業前被錄取，等於完全沒有待業空窗期。

楊宗斌表示，整體觀察來說，社會新鮮人待遇確實有緩慢上揚，平均而言學士起薪在新台幣2.9萬到3.2萬元，碩士起薪在3.2萬到3.5萬元，今年起薪待遇也創新高，主要有2個原因。

第一，基本工資已經連續6年上漲，現在已經沒有所謂的22K，每月基本工資調整為2萬5250元，每小時基本工資調整為168元，「對新鮮人來說也是一個比價效應」，如果起薪不夠高，新鮮人寧可找領時薪的工作，企業如果要找人，也要給比較高的起薪；第二，現在面臨一些通貨膨脹壓力，部分企業也會反映在起薪上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

1111人力銀行發言人黃若薇表示，資訊科技業仍在各產業中扮演領頭羊角色，隨著全球經濟穩定復甦，廠商持續擴增產能與投資，需要大量頂尖人才，因而祭出高薪號召年輕學子加入團隊。今年軍公教人員調薪4%影響，公務人員鐵飯碗也格外受到各界矚目，穩健有保障也是許多新鮮人所重視的。

根據1111人力銀行調查顯示，新鮮人期待入行第一份工作起薪平均能拿到3萬4114元，高於去年的3萬3258元；從交叉分析顯示，大學畢業生期待起薪是3萬2353元，研究所畢業生期待起薪為4萬728元。（編輯：張均懋）1110305