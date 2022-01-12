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企業辦理員工教育訓練 勞發署最高補助350萬元

2022/1/12 12:04
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（中央社記者吳欣紜台北12日電）為鼓勵企業辦理員工教育訓練，勞動部勞動力發展署補助企業辦訓費用，包含企業人力資源提升計畫、充電起飛計畫及小型企業人力提升計畫等開放申請，最高補助350萬元。

勞動力發展署北基宜花金馬分署發布新聞稿指出，補助企業辦理員工在職訓練，111年度的「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」以及「小型企業人力提升計畫」即起開放申請。

北分署表示，補助企業辦理員工在職訓練的課程範圍涵蓋廣泛，包含研發創新、資訊運用、技能（術）提升、證照認證、經營管理、專業語文、企業講師培訓、共通核心職能等。

此外，為了讓企業更靈活運用訓練資源，凡涵蓋「數位化」、「數位優化」與「數位轉型」的學習訓練也都可納入補助範圍內。

勞動力發展署北分署分署長林仁昭指出，各項計畫適用不同規模的企業需求，像是企業人力資源提升計畫」是針對員工數51人以上企業提供訓練補助，由企業自行規劃辦理員工在職訓練或結合產業上下游廠商聯合辦訓。

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而「充電起飛計畫」是針對員工數51人以上、受貿易自由化衝擊或受損產業的企業提供補助，最高補助金額可達新台幣350萬元；「小型企業人力提升計畫」則是針對員工數50人以下企業提供專業團隊進場輔導服務，並結合優質訓練單位規劃客製化人才培訓課程內容。

北分署表示，補助企業辦訓金額最高可達350萬元，此外，配合政府「新南向政策推動計畫」、「五加二產業」、「數位國家－創新經濟發展方案」、「台灣AI行動計畫」等課程，外派訓練也最高補助70%，呼籲企業善用政府資源踴躍申辦。（編輯：陳仁華）1110112

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