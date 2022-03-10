通膨吃掉薪水 1月實質經常性薪資僅年增0.06%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北10日電）主計總處今天發布111年1月受僱員工統計，1月經常性薪資為新台幣4.4萬元，月增率0.89%，年增率2.91%。不過，剔除物價因素後，實質經常性薪資僅年增0.06%，可以說通膨吃掉多數薪資成長。

主計總處表示，1月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4369元，月增率0.89%是去年7月以來新高，年增率達2.91%，最主要是今年1月基本工資調漲、廠商年度調薪所帶動。

經常性薪資就行業別來看，證券期貨及金融輔助業、航空運輸業、海洋水運業受營運狀況佳及年度調薪等影響，經常性薪資分別月增4.78%、3.39%、3.12%較高。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，1月經常性薪資年增率2.91%，不過由於同期物價指數是2.84%，剔除物價因素後，實質經常性薪資是微增0.06%，但是實質經常性薪資多數是觀察累計資料，後續走勢與影響性為何，還有待觀察，未來幾個月後也還會再對外說明。

陳惠欣表示，1月非經常性薪資為6萬4527元，如果把經常性薪資加上非經常性薪資，合計後總薪資平均為10萬8896元，年增51.26%。非經常性薪資包括年終獎金、績效獎金、員工紅利與加班費等，今年農曆過年在1月底、2月初，很多廠商在1月發放年終獎金等，讓1月非經常性薪資年增率大幅成長。

陳惠欣表示，雖然整體1月非經常性薪資6.4萬元相對亮眼，但細部觀察來看，各產業別落差很大。

表現較好的包括金融業21.3萬元、電信業17.7萬元、航空運輸業16.9萬元、海洋水運業16.5萬元。陳惠欣指出，部分受疫情影響較深的產業，像是住宿餐飲業、其他服務業（含美容美髮按摩等）、藝術娛樂及休閒服務業、支援服務業（含旅行社等）等都不到1.5萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

主計總處表示，1月底工業及服務業全體受僱員工人數為817萬人，較去年12月減少3000人或0.04%。不過，如果跟去年同月相比，受僱員工則增加3000人或0.04%

陳惠欣表示，1月受僱員工人數為817萬人、月減3000人，最主要受到臨時性工作結束影響，以過去經驗來看，在農曆過年前後、或是12月底後可能會有一波臨時性工作結束。如果拿817萬人跟去年4月疫情前數字相比，初步看是略減1000人，水準接近，但是最終的受僱數字可能還是要以下個月修正後為主。（編輯：黃國倫）1110310