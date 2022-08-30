租金補貼延至10/31 住違建、20歲以上大學生租屋都可申請

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（中央社記者賴于榛台北30日電）內政部營建署今天發布新聞稿指出，經報請行政院同意，公告延長「300億擴大租金補貼專案」受理時間至10月31日下午5時為止。

行政院7月1日宣布開辦300億元擴大租金補貼專案，截止日期8月31日。營建署今天說，至昨天為止，已由去年申請租金補貼的12萬戶，增加一倍以上至27萬戶，為造福更多的租屋族，因此向行政院報請延長申請時間。

營建署提醒，許多民眾以為不符合申請租金補貼的資格，但其實年滿20歲以上的學生也可以申請租金補貼，或與人合租分租套房、居住違章建築、父母有房子、不是弱勢、沒有設籍在租屋處等都可以申請。

營建署說，坊間有些房客因房東合約載明不希望房客申請補助、房東不同意怕被查稅、怕被房東發現漲租金、房東不同意設戶籍等因素不敢提出租金補貼申請，但公益出租人政策上路以來，目前全台公益出租人已突破10萬人。

營建署表示，房東成為公益出租人也能享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅優惠，盼更多房東一同加入「用好房、做好事」的行列。

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營建署說，8月31日前已申請租金補貼的民眾，目前陸續審查或試算中；舊戶部分，已從8月起陸續以email或電話通知，民眾也可透過300億元中央擴大租金補貼線上申請系統的「進度查詢」功能查看試算結果，並線上切結點選同意或不同意。

補貼何時撥款，營建署說，8月31日前申請的民眾預計10月起撥款，延長受理期間申請的民眾則預計12月起撥款。（編輯：謝佳珍）1110830