營建署：20歲以上大學生租屋 也可申請租金補貼

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（中央社記者陳俊華台北11日電）營建署今天說，許多大學生因學校宿舍有限，會在外租屋，只要是20歲以上國民，月均所得低於最低生活費3倍，且名下沒有住宅，在8月31日前，都可申請300億元租金補貼專案。

營建署透過新聞稿表示，目前正在受理「300億元租金補貼專案」，補貼對象是租屋族，不論是否為學生、單身或已婚、有無弱勢身分，只要是20歲以上國民，月均所得低於最低生活費3倍，名下沒有住宅都可申請。

營建署說，租金補貼專案補貼金額分為「基本額度」及「加碼額度」，符合資格者都有每月新台幣2000元至8000元不等的「基本額度」，若符合20到35歲單身、最近2年結婚、經濟弱勢或社會弱勢身分者，補貼金額可加碼至少1.2倍。

營建署表示，以大三、大四已滿20歲學生為例，單身者補貼金額可加碼1.2倍，假設基本額度為3000元，每月補貼金額可加碼到3600元；若是正在念碩士的新婚學生，補貼金額可加碼1.3倍，例如基本額度為5000元，每月補貼金額會加碼到6500元。

營建署指出，300億元租金補貼專案並非只針對35歲以下單身青年、新婚家庭、低收入戶才能申請，只要是已成年且一定所得以下，且無自有房屋的租屋族，都可申請。

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營建署說，租金補貼專案已放寬「家庭成員」定義，所謂「家庭成員」平均每人每月所得須低於最低生活費3倍，及「家庭成員」無持有房屋規定，審查對象並不包含父母，也就是單身者只看本人，已婚無子女者只看本人及配偶，已婚且已有子女者，只看本人、配偶及未成年子女。

營建署表示，像是在學學生普遍都是單身未婚，申請租金補貼時所需審查的家庭成員，其實只有學生本人。（編輯：蘇志宗）1110811